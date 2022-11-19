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Сегодня, 15:13

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» и одержал девятую победу подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе омской команды голами отметились Зият Пайгин и Владимир Ткачев, забросивший победную шайбу.

За казанский клуб единственный гол забил Дмитрий Воронков.

«Аванград» выиграл девятый матч подряд и занимает пятое место на Востоке с 39 очками в 32 матчах. «Ак Барс» находится на седьмой строчке, набрав 32 очка в 31 игре.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пайгин — 4 (Телегин, Дергачев), 44:06 — 1:0. Воронков — 1 (бол., Радулов, Шипачев), 48:46 — 1:1. Ткачев — 8, 61:14 — 2:1.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (12+11+4+3) — 19 (7+6+6+0).

Судьи: Беляев, Бирин.

19 ноября. Омск. G-Drive Арена.

Владимир Ткачев (Авангард)
Зият Пайгин
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Дмитрий Воронков
2
1
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Западная конференция И В П О
1 СКА 32 26 6 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 31 21 10 44
2 Металлург 31 19 12 42
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 32 18 14 40
5 Авангард 32 18 14 39
6 Сибирь 33 18 15 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 32 13 19 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
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24.11
19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 - : -
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 - : -
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
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