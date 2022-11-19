«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» и одержал девятую победу подряд

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе омской команды голами отметились Зият Пайгин и Владимир Ткачев, забросивший победную шайбу.

За казанский клуб единственный гол забил Дмитрий Воронков.

«Аванград» выиграл девятый матч подряд и занимает пятое место на Востоке с 39 очками в 32 матчах. «Ак Барс» находится на седьмой строчке, набрав 32 очка в 31 игре.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Пайгин — 4 (Телегин, Дергачев), 44:06 — 1:0. Воронков — 1 (бол., Радулов, Шипачев), 48:46 — 1:1. Ткачев — 8, 61:14 — 2:1.

Вратари: Демченко — Билялов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (12+11+4+3) — 19 (7+6+6+0).

Судьи: Беляев, Бирин.

19 ноября. Омск. G-Drive Арена.