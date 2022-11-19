«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» и одержал девятую победу подряд
«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе омской команды голами отметились Зият Пайгин и Владимир Ткачев, забросивший победную шайбу.
За казанский клуб единственный гол забил Дмитрий Воронков.
«Аванград» выиграл девятый матч подряд и занимает пятое место на Востоке с 39 очками в 32 матчах. «Ак Барс» находится на седьмой строчке, набрав 32 очка в 31 игре.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Пайгин — 4 (Телегин, Дергачев), 44:06 — 1:0. Воронков — 1 (бол., Радулов, Шипачев), 48:46 — 1:1. Ткачев — 8, 61:14 — 2:1.
Вратари: Демченко — Билялов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (12+11+4+3) — 19 (7+6+6+0).
Судьи: Беляев, Бирин.
19 ноября. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|32
|26
|6
|54
|2
|ЦСКА
|30
|20
|10
|45
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|31
|18
|13
|42
|5
|Динамо М
|31
|16
|15
|37
|6
|Витязь
|31
|14
|17
|34
|7
|Спартак
|33
|14
|19
|33
|8
|Динамо Мн
|32
|14
|18
|33
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|33
|12
|21
|27
|11
|Сочи
|29
|5
|24
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|31
|21
|10
|44
|2
|Металлург
|31
|19
|12
|42
|3
|Сал. Юлаев
|30
|17
|13
|41
|4
|Адмирал
|32
|18
|14
|40
|5
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|6
|Сибирь
|33
|18
|15
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|32
|13
|19
|29
|9
|Барыс
|31
|13
|18
|28
|10
|Амур
|29
|11
|18
|27
|11
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|25
|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|19.11
|14:00
|
Барыс – Амур
|- : -
|19.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|19.11
|14:30
|
Трактор – Металлург
|- : -
|19.11
|15:00
|
Автомобилист – Сочи
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – СКА
|- : -
|19.11
|17:00
|
Динамо М – Куньлунь
|- : -
|19.11
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -