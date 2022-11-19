«Адмирал» объявил об изменении в тренерском штабе команды

«Адмирал» объявил, что Ильнур Гизатуллин пополнил тренерский штаб команды. Он будет помогать главному тренеру Леониду Тамбиеву.

До марта 2022 года Гизатуллин возглавлял «Нефтяник», в котором трудился с 2017 года. С 2014 по 2017 он был помощником главного тренера в тольяттинской «Ладе», а ранее был тренером в «Ариада-Акпарс» из города Волжск. 53-летний специалист становился лучшим тренером ВХЛ сезона-2012/13.

Будучи хоккеистом, Гизатуллин становился чемпионом России вместе с «Ак Барсом» и серебряным призером чемпионата России.