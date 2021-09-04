«Авангард» в серии буллитов победил «Адмирал»

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов, омичи одержали победу со счетом 4:3.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Сергей Толчинский. Три очка у «Авангарда» набрал Корбэн Найт (1+2).

В основное время у «Адмирала» отличились Джош Кестнер, Владислав Калетник и Дмитрий Саюстов.

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«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кестнер — 1, 9:58 — 0:1. Найт — 3, 14:30 — 1:1. Покка — 1 (Найт, Емелин), 30:39 — 2:1. Цегларик — 3 (бол., Толчинский, Найт), 30:50 — 3:1. Калетник — 1 (Матушкин, Вл. Ушенин), 38:32 — 3:2. Саюстов — 1 (Меньшиков, Букартс), 55:59 — 3:3.

Победный буллит: Толчинский.

Вратари: Грубец — Серебряков

Штраф: 6 — 12.

Броски: 40 (10+8+14+8) — 27 (6+13+7+1).

Судьи: Беляев, Прокуратов.

4 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».