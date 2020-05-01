Арзамасцев покинул «Салават»

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев покинул клуб, сообщается в официальном Instagram уфимцев.

30 апреля у 27-летнего игрока закончился контракт с клубом, за который он выступал пять сезонов. В составе «Салавата» Арзамасцев дважды выигрывал бронзовые медали.

В прошедшем сезоне защитник провел 59 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при коэффициенте полезности «-8».