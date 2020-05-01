Арзамасцев покинул «Салават»
Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев покинул клуб, сообщается в официальном Instagram уфимцев.
30 апреля у 27-летнего игрока закончился контракт с клубом, за который он выступал пять сезонов. В составе «Салавата» Арзамасцев дважды выигрывал бронзовые медали.
В прошедшем сезоне защитник провел 59 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при коэффициенте полезности «-8».
Захар Арзамасцев покидает «Салават Юлаев» ? Защитник Захар Арзамасцев покидает наш клуб после пяти сезонов, проведённых в команде. Соглашение с игроком обороны истекло 30 апреля. ХК «Салават Юлаев» благодарит Захара за профессионализм и усердие, а также желает ему успехов в карьере. ? В составе нашего клуба Арзамасцев дважды выигрывал бронзовые медали в сезонах 2015/16 и 2018/19. В общей сложности за «юлаевцев» Захар провёл 324 матча, отметившись 82 (34+48) результативными баллами, при показателе полезности «+10» и 86 штрафных минутах.