Артем Федоров: «Противостояние с «Динамо» само по себе принципиально»

Нападающий «Спартака» Артем Федоров в интервью «Известиям» отметил, что матчи с «Динамо» всегда принципиальные, несмотря на положение команд в турнирной таблице. Игра состоится сегодня.

— Впереди дерби с «Динамо». Насколько оно принципиально с учетом того, что боретесь за топ-4?

— Противостояние с «Динамо» само по себе принципиально. Особенно на фоне того, что и они, и мы сейчас в хорошей форме, и вообще в нынешнем сезоне показываем качественный хоккей и добиваемся хороших результатов. Что касается борьбы с ними за четвертое место, то здесь это не играет ключевой роли. Мы в любом случае на каждый матч настраиваемся как на самый важный. И ближайшее дерби — не исключение. Сделаем всё для победы и постараемся порадовать наших болельщиков.

— «Спартаку» осталось набрать совсем немного очков, чтобы официально обеспечить себе попадание в плей-офф. Скорее всего, ниже пятого места вы не опуститесь. Будете довольны таким результатом или постараетесь побороться за более высокие позиции?

— Нет, мы совершенно точно не собираемся расслабляться. Хотим выиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата и сделаем для этого всё возможное.