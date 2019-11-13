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Артем Федоров: «Окончательно поняли, что от нас требует тренерский штаб»

13:27
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Нападающий «Спартака» Артем Федоров оценил игру команды в последних матчах.

— Одержано семь побед в восьми последних матчах. Можно говорить, что «Спартак» вышел на расчетную мощность и находится на подъеме?

— Будем надеяться, что это так. Действительно, в последнее время показываем неплохие результаты. Рассчитываю, что дальше будет еще лучше, — цитирует Федорова официальный сайт КХЛ.

— Есть какая-то основная причина, почему это стало возможным?

— Думаю, причин много. Мы, наконец-то, сыгрались, окончательно поняли, что от нас требует тренерский штаб.

— Начало получаться не только у команды, но и у вас лично, на старте были проблемы с результативностью.

— Наверное, были, честно говоря, я про них уже не помню... А вообще, это не так важно, когда команда выигрывает, и удается приносить пользу.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/13/459288.html

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