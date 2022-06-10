Анвар Гатиятулин продлил контракт с «Трактором» до конца сезона-2023/24

Анвар Гатиятулин продлил контракт с «Трактором».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с главным тренером будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Рад продлению контракта с клубом ещё на один сезон. Я вырос в Челябинске, это мой родной город. Перед командой поставлены большие задачи и мы приложим все усилия, чтобы воплотить их в жизнь», — приводит слова Гатиятулин пресс-служба клуба.

46-летний специалист возглавляет «Трактор» с мая 2020 года. В минувшем сезоне КХЛ челябинский клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл в серии магнитогорскому «Металлургу» (1-4).