Андронов прокомментировал победный гол в меньшинстве в ворота «Спартака»

Капитан Сергей Андронов, забросивший в меньшинстве победную шайбу в ворота «Спартака» (2:1) в матче регулярного сезона КХЛ, подвел итоги дерби.

«Традиционно получился упорный матч, вязкий, от этого такой счет не большой. Мы довольны, что мы выиграли. Гол в меньшинстве? Увидел, что шайба летит в зону, где никого нет, я просто пошел сразу туда. Не чувствовал, что убегу на 100%, моя задача была просто бежать и останавливаться. Тяжело ожидать, что матч так сложится, я рад, что получилось именно так», — цитирует Андронова пресс-служба КХЛ.

ЦСКА набрал 73 очка в 47 матчах и остается лидером Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение подряд и идет на 8-м месте, набрав 50 очков в 48 играх.