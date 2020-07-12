Андрей Зубарев: «Любую нагрузку можно пережить или перетерпеть»

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев рассказал о предстоящих сборах под руководством Олега Знарка.

— Вы много лет в хоккее и прошли много сборов. Что вы не любите больше всего в это время?

— Тяжелые нагрузки (смеется). Наверное, я больше всего не люблю, когда болят мышцы и ты не можешь выполнять определенные задания. Это не люблю и еще травмы. Любую нагрузку можно пережить или перетерпеть.

— Многие не любят бегать кроссы или тест Купера, например.

— Я причисляю себя к этим игрокам, но что делать? Это момент подготовки, закладывается определенная база. Не зря же это все делают не только в нашей команде, но и во многих других.

— Вы уже проходили сборы с Олегом Знарком. Что в его подготовке самое тяжелое, на ваш взгляд?

— Бег. Тест Купера — единичный случай, который надо просто перетерпеть. Фартлек очень сложная история. Разные «городки» и лед — нормально, — приводит слова Зубарева сайт красно-белых.

— «Спартак», скорее всего, все полтора месяца до старта чемпионата проведет в Москве. Не сложно психологически находиться в одном городе долгое время?

— Мы отталкиваемся от ситуации, которая происходит вокруг нас. Всем хотелось бы поехать куда-то заграницу и закрыться в Финляндии в четырех стенах, но самое главное — беречь здоровье, потому что всякое может произойти. Это же история может тянуться долгое время.

— Привыкли здороваться не за руку, а кулаком?

— Давно привык, поверьте. Я в Америке играл в 2010 году и там, знаете, все говорят «привет», «как дела», но никто не здоровается за руку. И это не показывает твое неуважение к собеседнику. А в данном моменте это вообще становится актуально. Ну хотя бы на кулачки перешли. И то иногда лучше с расстояния сказать «привет».