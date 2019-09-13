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Андрей Скабелка: «У нас было не так много осмысленных действий»

16:24
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (0:3).

— Соперник здорово двигался, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — По нашей игре — очень много брака было и не так много осмысленных действий. Отсюда и результат. «Адмирал» был побыстрее, принимал больше правильных решений, поэтому и выиграли. Проехали поездку, готовимся к следующему матчу.

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Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25208/

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