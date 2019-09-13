Андрей Скабелка: «У нас было не так много осмысленных действий»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (0:3).

— Соперник здорово двигался, — цитирует тренера официальный сайт команды из Владивостока. — По нашей игре — очень много брака было и не так много осмысленных действий. Отсюда и результат. «Адмирал» был побыстрее, принимал больше правильных решений, поэтому и выиграли. Проехали поездку, готовимся к следующему матчу.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков