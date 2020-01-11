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Андрей Скабелка: «Авангард» воспользовался ошибками, которые «Барыс» допустил в обороне»

18:02
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (0:3).

— Могу сказать, что я доволен тем, как сегодня команда выглядела, — приводит пресс-служба клуба слова Скабелки. — Как мы двигались, достаточно хорошо играли в обороне и в атаке. Но, к сожалению, те моменты, которые мы создали, не использовали. А ошибки, которые мы допустили в обороне, из было немного, но сегодня соперник ими воспользовался. Конечно, мы хотим дома побеждать, попробуем это сделать завтра.

В следующем матче «Барыс» 12 января дома сыграет против «Локомотива».

    

Дополнительная информация

https://hcbarys.kz/news/item/khl-barys-avangard-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/

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