Андрей Скабелка: «Авангард» воспользовался ошибками, которые «Барыс» допустил в обороне»
18:02
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (0:3).
— Могу сказать, что я доволен тем, как сегодня команда выглядела, — приводит пресс-служба клуба слова Скабелки. — Как мы двигались, достаточно хорошо играли в обороне и в атаке. Но, к сожалению, те моменты, которые мы создали, не использовали. А ошибки, которые мы допустили в обороне, из было немного, но сегодня соперник ими воспользовался. Конечно, мы хотим дома побеждать, попробуем это сделать завтра.
В следующем матче «Барыс» 12 января дома сыграет против «Локомотива».
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