Андрей Скабелка: «Авангард» воспользовался ошибками, которые «Барыс» допустил в обороне»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (0:3).

— Могу сказать, что я доволен тем, как сегодня команда выглядела, — приводит пресс-служба клуба слова Скабелки. — Как мы двигались, достаточно хорошо играли в обороне и в атаке. Но, к сожалению, те моменты, которые мы создали, не использовали. А ошибки, которые мы допустили в обороне, из было немного, но сегодня соперник ими воспользовался. Конечно, мы хотим дома побеждать, попробуем это сделать завтра.

В следующем матче «Барыс» 12 января дома сыграет против «Локомотива».