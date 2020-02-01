Андрей Разин: «Такое ощущение, что у кого-то был пульт от шайбы с чипом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин повел итог встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Торпедо» (0:5).

— Поздравляю «Торпедо» с победой. Счет печальный, но, как ни парадоксально, в атаке мы играли больше, по воротам бросили больше. Печально, что мы вторую игру не можем забить, но будем работать над этим, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

— Что случилось с командой во втором периоде?

— В первом периоде у нас были контратаки, которые мы не забили. Пропустили в меньшинстве, в конце периода сами играли в большинстве, но не забили. Во втором периоде тоже в контратаке мы не забиваем, а нам забивают. У нас есть моменты в позиционной атаке — мы не забиваем. Тут же при позиционной обороне пропускаем. Это хоккей. Считались бы моменты, мы не проиграли бы, но считаются голы.

— Смену вратаря провели чтобы встряхнуть команду?

— Да, хотелось взять паузу, чтобы ребята перезагрузились. Не помогли одному вратарю, может, другому помогут.

— Вышедший вместо Шугаева Хакимов выручал больше. Или это уже связано с тем, что «Торпедо» так играло?

— При счете 3:0 команда раскрепощается, получается все. Такое ощущение, что у кого-то был пульт от шайбы с чипом. У нас она скачет, прыгает, а у «Торпедо» не так.