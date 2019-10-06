Андрей Разин: «Северсталь» полностью провалила игру с «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от «Барыса» (1:5) объяснил, почему его команда провалила эту встречу.

— Сегодня мы полностью провалили игру, — приводит официальный сайт «Барыса» слова Разина. — Но скажу, что лучше так проиграть, чем как последнюю игру в Уфе. Играли, играли, концовку проиграли. Психологически это тяжело. Ребята не восстановились физически и психологически. Поэтому такой провальный матч получился с нашей стороны. Но ничего страшного, делаем выводы и двигаемся дальше.

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