Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения в Казани (3:4) отметил, что его команде есть чему поучиться у «Ак Барса».

— «Ак Барс» — с победой, хорошая команда, дисциплинированная, есть чему поучиться, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Я считаю, мы сегодня дали хороший бой, много положительных моментов. При счете 1:3 не опустили рук, 2:4 — могли отыграться. Но, к сожалению, наше большинство — наша большая проблема, и решающий гол даже пропустили, играя в большинстве. Наша семиматчевая серия с топ-командами закончилась, это тоже положительный момент — надо хорошо подготовиться, дальше идут конкуренты. Жалко, что проиграли, но есть чему поучиться.

— Подъяпольский сегодня не играл — это как-то связано с тем, что играли против его бывшей команды?

— Это наше решение. У нас дальше идут 4 игры с нашими конкурентами, сегодня его бы эмоции перехлестывали, переполняли. Мы решили его поберечь на следующие 4 игры. К Хакимову никаких претензий нет, он тоже наш хороший вратарь. Я думаю, что сегодня он достойно сыграл. Влада мы просто решили поберечь. 2 очка с «Витязем» важнее, чем 2 очка с «Ак Барсом».

— Известно ли что-то по Хлыстову, что с ним?

— Его увели, не знаю, что с ним.

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