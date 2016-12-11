12:21 11 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Андрей Разин: "Готов проиграть "Автомобилисту", если "Югра" выйдет в плей-офф"

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Главный тренер "Югры" Андрей Разин рассказал о своей ежедневной мотивации, а также рассказал, почему считает любую команду КХЛ настоящей "сказкой". Разин возглавлял "Автомобилист" по ходу текущего сезона, но был уволен в конце октября из-за неудовлетворительных результатов.

– Какая у меня мотивация? Доказать, что я хороший тренер, - цитирует сайт КХЛ Разина. - Что я способен собрать тренерский штаб единомышленников, которому поверят ребята и который может вывести команду в плей-офф.

Когда я поехал в город Балаково Саратовской области и тренировал там семилетних ребятишек – вот там пугали бесперспективность и безнадега: мол, как долго ждать, что вырастут эти дети, и я чего-то добьюсь? После детско-юношеской тренерской деятельности, после Словакии, где тоже были не очень хорошие времена, после саратовского "Кристалла" в ВХЛ... После этого не страшно ничего. После этого любая команда КХЛ – сказка! В КХЛ всего 29 тренеров, включая иностранцев. Представьте, сколько людей мечтают оказаться на моем месте? Так что я рад, я счастлив приступить к работе. С первого дня уже нырнул в нее с головой.

Я говорил, что матч с "Автомобилистом" будет для меня принципиальным? Наверное, произошедшее еще не остыло. Когда мне задали этот вопрос – ответ прозвучал сам. Хотя, знаете, я готов проиграть "Автомобилисту", но при этом выйти в плей-офф. Есть моменты принципиальнее, чем победа над бывшей командой. Самая главная глобальная задача – постараться выйти в плей-офф.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/11/331642.html

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