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Андрей Мартемьянов: «Удовлетворен игрой нашей команды лишь до 12-й минуты»

20:40
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов нашел положительные моменты в игре команды, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:4).

«Удовлетворен игрой нашей команды лишь до 12-й минуты, потом пошли удаления. Пропустили голы в меньшинстве, сами не смогли забить в большинстве, хотя моменты были, но это наша «ахиллесова пята». Соперник использовал даже свои микромоменты и, как результат, 0:4. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует тренера сайт бело-голубых.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/170350-aleksey_kudashov____segodnya_spetsbrigadyi_syigrali_zdorovo__

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