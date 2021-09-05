Андрей Мартемьянов: «Удовлетворен игрой нашей команды лишь до 12-й минуты»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов нашел положительные моменты в игре команды, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:4).

«Удовлетворен игрой нашей команды лишь до 12-й минуты, потом пошли удаления. Пропустили голы в меньшинстве, сами не смогли забить в большинстве, хотя моменты были, но это наша «ахиллесова пята». Соперник использовал даже свои микромоменты и, как результат, 0:4. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует тренера сайт бело-голубых.