Андрей Мартемьянов: «Удовлетворен игрой нашей команды лишь до 12-й минуты»
20:40
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов нашел положительные моменты в игре команды, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:4).
«Удовлетворен игрой нашей команды лишь до 12-й минуты, потом пошли удаления. Пропустили голы в меньшинстве, сами не смогли забить в большинстве, хотя моменты были, но это наша «ахиллесова пята». Соперник использовал даже свои микромоменты и, как результат, 0:4. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует тренера сайт бело-голубых.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/170350-aleksey_kudashov____segodnya_spetsbrigadyi_syigrali_zdorovo__
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