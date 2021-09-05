Андрей Разин: «Третий пропущенный гол все перевернул»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча против минского «Динамо» (1:4).

— Очень неудачно начали сегодня. Начало игры мы смяли. Хорошо, что всего два гола пропустили. Могли больше. Потом игру выровняли. Было три большинства, жалко, что всего один гол забили. Во втором периоде тоже — в первой части имели много моментов, но нас тут подвела реализация. Третий пропущенный гол все перевернул. В третьем периоде катались. Динамовцев с победой. «Динамо» сыграло по результату. Виден был настрой после поражения. Во многом упущенное начало нас подвело, — приводит слова тренера сайт «Северстали».

— Замена вратаря после второго гола — вы были недовольны его игрой или просто решили встряхнуть команду?

— Дима Шугаев не виноват ни в одном из голов. Да, и встряхнуть команду. За Шостаком, когда у него ответственности нет, молодой парень — мог выйти подменить. К вратарям сегодня претензий нет.

— Шостак хорошо сыграл в предыдущем матче против СКА. Увидим ли мы его в следующей игре?

— Будем думать. Может быть, не в следующей, но в следующих точно.