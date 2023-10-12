Алтыбармакян — об обмене в «Ладу» из СКА: «Нет смысла париться над тем, что не можешь поменять»
Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян в интервью «СЭ» прокомментировал обмен из СКА в тольяттинский клуб.
— Мог ли ты сам выбирать команду этим летом или никто в СКА твоего мнения не спрашивал?
— У меня был действующий контракт, поэтому я не мог ничего решать. Я думал, что меня не будут обменивать, но руководство посчитало по-другому. Воспринял этот переход позитивно, потому что нет смысла париться над тем, что ты не можешь поменять.
— Насколько приятно, что стал снова получать больше игрового времени? Возможно, уже подзабыл это чувство?
— Нет, я не забыл это чувство, потому что не так много времени прошло после «Сочи», в который я приезжал на такие же роли. Каждый хоккеист рад, когда он может много играть и помогать команде. Когда я переходил в СКА, то команда шла на первом месте, больше всех забивала и меньше всех пропускала — все было идеально. И тогда, конечно, было не совсем понятно, чем я могу усилить команду, которая лидирует с большим отрывом. Возможно, взяли меня, чтобы раздевалка веселее стала. Сейчас я очень хочу провести весь сезон в одной команде.
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