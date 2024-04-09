Филатов назвал трех лучших молодых хоккеистов КХЛ

Бывший нападающий «Оттавы» Никита Филатов назвал трех лучших молодых игроков в КХЛ.

«Сто процентов в этой тройке на каком-то месте должен быть Максим Березкин из «Локомотива». Отмечу также Максима Шабанов из «Трактора». И ещё назову Аймурзина из «Северстали», — приводит слова Филатов Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ Березкин провел 78 матчей, в которых набрал 44 (12+32) очка. Шабанов в 78 встречах набрал 61 (28+33) очко. У Аймурзина 55 (20+35) очков в 68 играх.