«Амур» продлил контракт с защитником Балдаевым

«Амур» объявил о продлении контракта с защитником Виктором Балдаевым.

Соглашение с 27-летним игроком носит двусторонний характер и рассчитано на год.

В прошлом сезоне защитник провел 57 матчей за хабаровский клуб в КХЛ и набрал 6 (1+5) очков.

Балдаев перешел в «Амур» в декабре 2021 года. До этого он выступал в КХЛ за «Сочи», «Северсталь», «Куньлунь», «Спартак», «Торпедо» и «Атлант».