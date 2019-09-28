«Амур» обыграл «Сибирь» и опустил «Магнитку» на последнее место в конференции
12:34
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (3:0). Заброшенными шайбами отметились защитник Валерий Васильев и форварды Владислав Ушенин и Гынек Зогорна.
Победа позволила хабаровчанам покинуть последнее место Восточной Конференции, на которое опустился магнитогорский «Металлург».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Вл. Ушенин — 3 (бол., Вяч. Ушенин), 10:19 — 1:0. Г. Зогорна — 1, 26:40 — 2:0. Васильев — 3 (Г. Зогорна), 31:32 — 3:0.
Вратари: Аликин — Сятери (Красиков, 31:32).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (15+10+8) — 33 (10+12+11).
Судьи: Белов, Оскирко.
28 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...