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«Амур» обыграл «Сибирь» и опустил «Магнитку» на последнее место в конференции

12:34
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«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» (3:0). Заброшенными шайбами отметились защитник Валерий Васильев и форварды Владислав Ушенин и Гынек Зогорна.

Победа позволила хабаровчанам покинуть последнее место Восточной Конференции, на которое опустился магнитогорский «Металлург».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Вл. Ушенин — 3 (бол., Вяч. Ушенин), 10:19 — 1:0. Г. Зогорна — 1, 26:40 — 2:0. Васильев — 3 (Г. Зогорна), 31:32 — 3:0.

Вратари: Аликин — Сятери (Красиков, 31:32).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (15+10+8) — 33 (10+12+11).

Судьи: Белов, Оскирко.

28 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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