«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Амур»
«Нефтехимик» одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4 ОТ.
В составе команды из Нижнекамска отличились Максим Березин, Илья Федотов, Рафаэль Бикмуллин и Андрей Чивилев.
У хабаровского клуба голы забили Ярослав Лихачев, Денис Вихарев и Иван Николишин.
На данный момент «Нефтехимик» с 33 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Востока, «Амур» идет десятым (31 очко).
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«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы: Березин — 1 (мен., Шафигуллин), 12:52 — 0:1. Лихачев — 10 (бол., Аляев, Гребенкин), 20:56 — 1:1. Вихарев — 2 (Дрозг), 21:17 — 2:1. Федотов — 3 (бол., Камара, Порядин), 28:06 — 2:2. Бикмуллин — 2 (Шафигуллин, Галимов), 34:02 — 2:3. Николишин — 10 (бол., Шаров, Аляев), 56:10 — 3:3. Чивилев — 8, 64:14 — 3:4.
Нереализованный буллит: Лихачев (Амур), 60:23 (Вратарь).
Вратари: Калниньш — Тихомиров.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 34 (11+14+6+3) — 27 (12+10+4+1).
Судьи: Бирин, Гофман.
28 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена». 3685 зрителей.
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Амур – Нефтехимик
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