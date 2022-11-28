Словенский агент Пилко не требовал у «Сибири» повышение зарплаты Беку в полтора раза

Как стало известно «СЭ», агент легионеров «Сибири» Тэйлора Бека и Михала Чайковски Алеша Пилко не требовал у руководства новосибирцев принципиального повышения зарплаты для своих клиентов.

Представитель хоккеистов и генеральный директор клуба Кирилл Фастовский еще не начинали переговоры о пролонгации действующих соглашений канадского форварда и словацкого защитника, истекающих в апреле 2023 года.

В нынешнем сезоне 31-летний канадский форвард провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири» и набрал 32 (10+22) очка.