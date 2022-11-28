Словенский агент Пилко не требовал у «Сибири» повышение зарплаты Беку в полтора раза
Как стало известно «СЭ», агент легионеров «Сибири» Тэйлора Бека и Михала Чайковски Алеша Пилко не требовал у руководства новосибирцев принципиального повышения зарплаты для своих клиентов.
Представитель хоккеистов и генеральный директор клуба Кирилл Фастовский еще не начинали переговоры о пролонгации действующих соглашений канадского форварда и словацкого защитника, истекающих в апреле 2023 года.
В нынешнем сезоне 31-летний канадский форвард провел 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ в составе «Сибири» и набрал 32 (10+22) очка.
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|21
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|18
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|33
|5
|28
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
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|23
|11
|49
|2
|Металлург
|34
|22
|12
|48
|3
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|4
|Сибирь
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|21
|16
|45
|5
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|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|34
|19
|15
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|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|35
|14
|21
|30
|10
|Нефтехимик
|34
|14
|20
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
Результаты / календарь
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1.12
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3.12
|28.11
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ
|28.11
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|28.11
|19:00
|
Локомотив – Авангард
|- : -
|28.11
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|28.11
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
|28.11
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
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