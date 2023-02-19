«Ак Барс» обыграл «Амур» во втором матче подряд
«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.
В составе казанцев забивали Дмитрий Воронков (дубль), Илья Сафонов и Александр Радулов.
Это третья победа «Ак Барса» над «Амуром» в последних пяти матчах клуба в КХЛ. Казанцы выиграли 7 матч подряд. В 2023 году клуб сыграл 21 матч и одержал 18 побед при 3 поражениях.
Команда Зинэтулы Билялетдинова занимает первое место на «Востоке» с 89 очками. «Амур» с 67 очками — на 9-й строчке.
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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Голы: Воронков — 17 (Лямкин, Хафизуллин), 4:02 — 0:1. Сафонов — 18 (бол., Хафизуллин, Лямкин), 11:38 — 0:2. Радулов — 24 (бол., Хафизуллин, Сафонов), 46:22 — 0:3. Воронков — 18 (Петров, Сафонов), 57:54 — 0:4.
Вратари: Аликин — Мифтахов.
Штраф: 44 — 19.
Броски: 39 (16+11+12) — 39 (16+9+14).
Судьи: Акузовский, Соин.
19 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.
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Амур – Ак Барс
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