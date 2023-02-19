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Сегодня, 12:29

«Ак Барс» обыграл «Амур» во втором матче подряд

Руслан Минаев
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«Ак Барс» в гостях обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе казанцев забивали Дмитрий Воронков (дубль), Илья Сафонов и Александр Радулов.

Это третья победа «Ак Барса» над «Амуром» в последних пяти матчах клуба в КХЛ. Казанцы выиграли 7 матч подряд. В 2023 году клуб сыграл 21 матч и одержал 18 побед при 3 поражениях.

Команда Зинэтулы Билялетдинова занимает первое место на «Востоке» с 89 очками. «Амур» с 67 очками — на 9-й строчке.

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«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Воронков — 17 (Лямкин, Хафизуллин), 4:02 — 0:1. Сафонов — 18 (бол., Хафизуллин, Лямкин), 11:38 — 0:2. Радулов — 24 (бол., Хафизуллин, Сафонов), 46:22 — 0:3. Воронков — 18 (Петров, Сафонов), 57:54 — 0:4.

Вратари: Аликин — Мифтахов.

Штраф: 44 — 19.

Броски: 39 (16+11+12) — 39 (16+9+14).

Судьи: Акузовский, Соин.

19 февраля. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
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5 Динамо М 65 36 29 82
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8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 65 39 26 87
2 Сибирь 65 37 28 81
3 Сал. Юлаев 65 35 30 80
4 Металлург 64 34 30 79
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