Руководство Челябинской области настроено уволить Гатиятулина из «Трактора»

Как стало известно «СЭ», в высшем руководстве Челябинской области склоняются к увольнению главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина.

Челябинцы по итогам регулярного чемпионата не попали в плей-офф.

46-летний специалист работает в «Тракторе» с 2020 года. Ранее он тренировал команду с 2015 по 2018 год. В прошлом сезоне под руководством Гатиятулина челябинцы дошли до финала Восточной конференции.