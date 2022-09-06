Американский защитник Менелл подписал контракт с московским «Динамо»

Американский защитник Бреннан Менелл подписал годичный контракт с московским «Динамо».

Об этом специально «СЭ» рассказал агент хоккеиста Сергей Исаков.

В прошлом сезоне 25-летний Менелл выступал в АХЛ за «Торонто» и «Лихай Вэлли».

Манелл уже выступал в КХЛ. Он играл за минское «Динамо» в сезоне-2020/21 и в 47 матчах за клуб набрал 38 (5+33) очков.