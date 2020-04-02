Алексей Марченко: «Посмотрел встречу между «Динамо» и «Спартаком». Это никуда не годится»

Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» поделился мнением об официальной отмене сезона в КХЛ по причине распространения коронавируса.

— Все сделали правильно, — отметил Шевченко. — Два клуба снялись, а варианты, когда матчи проводят без зрителей, вообще нельзя было серьезно рассматривать. Я посмотрел встречу между «Динамо» и «Спартаком». Это никуда не годится. Вспомнил сразу летний матч против «Адмирала» во время подготовки. Ощущения примерно такие же.

— Не верили в эксперименты: приехать в один город и разыграть Кубок?

— Думаю, что это было исключено, как и другие варианты. А то начали говорить, что раз «Йокерит» снялся, то СКА должен быть в финале. Я еще подумал, раз финны ушли, то тогда питерцы должны были с «Динамо» играть, мы все-таки стали первыми в конференции. Но это все сценарии, которые не имели под особой никаких оснований.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 938 373 человек. Умерших — 47 273, выздоровевших — 194 405.

По данным Роспотребнадзора на 2 апреля, в России коронавирус выявлен у 3 548 человек, зарегистрированы 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

«Спорт-Экспресс» публикует зарплаты хоккеистов? Надо отрабатывать свои деньги!" Защитник ЦСКА и сборной Марченко — о деньгах, благотворительности и прерванном сезоне