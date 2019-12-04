Алексей Кудашов: «Ткачев начал тренироваться»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (2:1 Б).
— Равная игра, очень обидно, что на ровном месте получили удаление и не дотерпели до конца, не выстояли. А так равная игра, и не случайно сегодня были буллиты, — цитирует тренера официальный сайт СКА.
— Чем обусловлено то, что больше 50 минут счет был 0:0?
— Упорной игрой. Соперник хороший, организованный. Обе команды старались не допускать ошибок, играли на результат, поэтому все закономерно.
— Ткачев появится в Москве в матче против «Динамо»?
— Давайте пока подождем. Но он начал тренироваться. Ему нужно набрать форму.
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https://www.ska.ru/news/view/ska-ak-bars-priess-konfierientsiia-5/