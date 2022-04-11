В «Динамо» подтвердили, что Кудашов останется на посту главного тренера

Как сообщал ранее «СЭ», Алексей Кудашов останется на посту главного тренера московского «Динамо». Эту информацию подтвердил президент ХК «Динамо» Виктор Воронин.

«В целом отыграли сезон неплохо. Заняли известные места. Команда вышла в плей-офф, но там произошли метаморфозы, которых мы не сильно ждали. Мы подключили молодых игроков. Нацеленность на это будет продолжаться, и команда в следующем году продолжит омолаживаться.

Алексей Кудашов продолжит возглавлять «Динамо». У него двухгодичный контракт. Ни мне, ни спонсорам он не заявлял, что собирается его разрывать.

Понятно, что команда была сформирована достаточно сильная. Непроход второго круга вызвал нарекания со стороны болельщиков, акционеров и руководства. И, конечно, тренерский штаб был подвергнут серьезной критике на совете директоров», — заявил Воронин.

В этом сезоне динамовцы в первом раунде Кубка Гагарина обыграли «Северсталь» (4-3), но прекратили борьбу в полуфинале Западной конференции, уступив ЦСКА (0-4).