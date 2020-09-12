Алексей Ковалев: «Ребята выложились даже больше, чем мы от них требовали»

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5). Китайская команда пока не набрала ни одного очка в нынешнем сезоне.

— Ребята выложились по максимуму, даже больше, чем мы от них требовали, — цитирует Ковалева сайт КХЛ. — Приятно, что бились до конца, все 60 минут. Было важно, кто из команд сделает больше ошибок — мы сделали их больше, чем «Сибирь», поэтому закончили с таким результатом. Нужно отдать нашим парням должное, мы играли в три звена и пять защитников, это нелегко. Я рад за ребят, что они выложились.

Что с Мегалинским и Гимаевым? У нас не только они травмированы, у многих травмы. По Мегалинскому пока неизвестно, что-то с ногой. Гимаев получил травму в прошлом матче, забил мышцу. Ребята играют даже с травмами, выкладываются по полной, так что это даже не заметно. Некоторые легионеры уже приехали в Мытищи, в расположение клуба, но я пока не знаю, сколько их. Неизвестно, в каком они состоянии, готовы ли они играть. Как приедем, нам предстоит много работы, будем решать.

Про Шапореву могу сказать, что он человек с хорошим броском. До этого мы много разыгрывали, чуть ли не до пустых ворот. Но теперь больше нацелились на броски. Шапорев все время нацелен, три гола за две игры — показывает результат.