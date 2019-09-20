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Александр Судницин: «Единственная разница в том, что нам больше повезло»

00:08
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Вратарь «Авангарда» Александр Судницин подвел итог матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

— Последние две игры команда здорово играла, играли в тот хоккей, который от нас хочет видеть тренерский штаб. Все выкладывались и выполняли тренерскую установку, — приводит слова голкипера официальный сайт омичей. — Единственная разница в том, что нам больше повезло, и мы добыли два очка в основное время.

Уфа — хорошая команда, у них хорошие игроки. Конечно, непросто, но повторюсь: парни выложились, на 100 процентов сделали свою работу, и отсюда результат.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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