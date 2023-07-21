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Сегодня, 09:30

Смолин — о смерти футболиста Жукова: «Его убили. Выбросили из грузовика»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Александр Смолин.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Экс-хоккеист ЦСКА, чемпион СССР-1968 Александр Смолин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как в 1990 году погиб известный футболист, защитник московского «Динамо» Евгений Жуков.

— Моя жена Валя — сестра Женьки Жукова, футболиста московского «Динамо», — рассказывает Смолин. — Их у матери было десять детей. Я дружил с братом Мишкой, приходил в гости. Ну одна из сестер и понравилась, самая младшая.

— Жуков известен историей — был в том самом лифте с погибшим Кожемякиным.

— Нет!

— Официальная версия: Кожемякин с Жуковым застряли в лифте между этажами. Проем, чтобы вылезти, был. Жуков полез первый — и удачно. Кожемякину не повезло — лифт тронулся...

— Выдумок-то много. На самом деле Женьки в лифте не было. Дома сидел.

— Рушатся легенды.

— Кожемякин поддал и приехал к нему в гости. Они дружили. У нас квартира на Семеновской, а это все случилось на Щербаковской. Рядышком. Лифт сломался — и нет бы Кожемякину подождать... Под градусом был — полез! Еще и лифт-то старой конструкции. Так и разрезало.

— Жуков тоже рано умер.

— Его убили. В 40 лет.

— Мы не знали.

— Да мы сами мало что знаем. Закончил он в «Динамо» играть, взяли его и защитника Долбоносова в телецентр. Шоферами. Где-то выпили, драка — Женьке осколком бутылки хватанули по горлу. Чуть не перерезали артерию. Левая рука стала плохо работать. Устроился в какую-то командочку на стадионе «Красная Пресня».

— Чем занимался?

— Формой заведовал. А Женька если выпьет — сразу начинается: «Да я! Да мне!» Видно, с кем-то зацепился. Как мы думаем — выбросили из грузовика. Тело-то не могли найти! Обнаружили случайно!

— Это как?

— Морги родня обходила. Внезапно сестра наткнулась — среди невостребованных, под другой фамилией. А вскоре звонок: «Если начнете рыть это дело — будет плохо и жене, и ребенку». Темная история.

— Мог в бесхозной могиле сгинуть?

— Конечно! Еле нашли, уже неделю в морге пролежал. Вот-вот закопали бы. А так — похоронили на Головинском. Недалеко от Кожемякина.

Александр Смолин. «По юношам я был гораздо лучше Харламова. А он вообще ничего собой не представлял». Потерянный талант советского хоккея

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