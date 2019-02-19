Александр Крылов вошел в состав совета директоров КХЛ

Состоялось заочное голосование Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Континентальная хоккейная лига", на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава.

Как информирует пресс-служба КХЛ, в состав совета директоров лиги вошел председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Новый состав совета директоров КХЛ:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров, Президент ООО "Хоккейный клуб СКА"

2. Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ

3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО "Народная Команда – Хоккейный Клуб "Спартак"

4. Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ

5. Батехин Сергей Леонидович – Старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель"

6. Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО "КХЛ", Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления АНО "Хоккейный клуб "Металлург"

7. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО "ПХК ЦСКА"

8. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО "Транснефть"

9. Крылов Александр Владимирович – Председатель совета директоров Ассоциации "Хоккейный клуб "Авангард", Директор Дирекции региональных продаж ПАО "Газпром нефть"

10. Курбатов Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор Федерации хоккея России

11. Курри Яри – Генеральный менеджер ХК "Йокерит", член Правления Arena Events Oy

12. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО "ТАНЕКО", Президент ООО "Спортивно-коммерческое предприятие "Татнефть-АК Барс"

13. Медведев Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром"

14. Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации

15. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ОАО "ММК", Президент АНО "Хоккейный клуб "Металлург"

16. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России

17. Ротенберг Роман Борисович – Заместитель Председателя Правления – Президента КХЛ, Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров ООО "Хоккейный клуб СКА"

18. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO "Итера Латвия", Председатель Совета АО "Динамо Рига"

19. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО "КХЛ", Генеральный менеджер НП "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь"

20. Шуневич Игорь Анатольевич – Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО "ХК "Динамо Минск".