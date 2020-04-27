Председатель совета директоров «Авангарда» и член совета директоров КХЛ Александр Крылов поделился мнением о потолке зарплат в лиге. С сезона-2020/21 он должен составлять 900 млн рублей.

— Для меня очень странно, что вопрос об увеличнии потолка до 1,3 млрд рублей выносят на совет директоров за несколько дней до открытия трансферного окна, — приводит слова Крылова «Чемпионат». — Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 млн рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную подготовительную работу, выстроили свою селекционную стратегию исходя из принятого решения. Думаю, что такие резкие метания не пойдут на пользу имиджу КХЛ. Имиджу стабильной и планомерно развивающейся хоккейной лиги, которую все мы хотим делать привлекательной как для новых участников, так и для зрителей. А такой она может быть только при условии одинаковых возможностей для всех клубов.

Нельзя действовать в интересах нескольких команд из-за того, что они не могут разместить под этот потолок своих дорогостоящих игроков пятых-шестых звеньев. Они знали об этом потолке заранее, и это не повод пересматривать решение. Это неправильно. Ведь потолок в 900 млн тоже был введен не просто так. Было много обсуждений, споров, после чего приняли это решение. Считаю, что сейчас менять что-либо было бы абсолютно неправильным шагом, который навредит КХЛ.