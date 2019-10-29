Александр Кожевников: «Сразу сказал, что при Знарке «Спартак» поменяется и будут совсем другие результаты»

Двукратный чемпион Олимпийских игр и мира, прославленный нападающий «Спартака» Александр Кожевников в интервью «СЭ» отметил, что перестройка у красно-белых еще продолжается.

— После победной серии почти все садятся на несколько игр, даже у ЦСКА случаются спады, — сказал Кожевников. — Я сразу сказал, что при Знарке команда поменяется, появится стабильность и будут совсем другие результаты. Сначала «Спартак» будоражило, но случались хорошие матчи. Теперь начала появляться игра, но перестройка продолжается. Нужно менять психологию.

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