Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:36

Кожевников: «Конечно, не очень правильно, что за сезон в «Спартак» приходит уже третий тренер»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает об уходе Игоря Гришина с поста главного тренера «Спартака».

«Руководству, значит, не понравилась работа тренера. Это, конечно, не очень правильно, что за сезон уже третий тренер приходит. Неприятно, что такое происходит в «Спартаке». На команду такая чехарда с тренерами не очень хорошо действует», — приводит «РБ Спорт» слова Кожевникова.

Также он поделился мнением об игре красно-белых при Гришине.

«Ну, начали играть в открытый хоккей. Сначала получалось, потом перестало. Пошли в атаку — тылы оголили. Но поражения-то были в одну-две шайбы. От «Торпедо» и «Автомобилиста» они только много получили. Значит, форварда свою работу плохо выполняли», — добавил бывший игрок «Спартака».

Сегодня, 5 февраля, стало известно о том, что Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» по собственному желанию. До этого команда потерпела четыре поражения подряд в регулярном чемпионате КХЛ и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Алексей Заварухин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kozhevnikov-nepriyatno-chto-v-spartake-tak-chasto-menyayut-trenerov/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Александр Кожевников
Игорь Гришин
1
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каменский: «Спартак» принял отставку Гришина для встряски в борьбе за место в плей-офф»

КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Барыс» и другие матчи 5 февраля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 60 36 24 77
2 Ак Барс 59 33 26 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 59 28 31 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 2 : 1 ОТ
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 - : -
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
5.02 17:30
Куньлунь – Ак Барс
 - : -
5.02 17:30
ЦСКА – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости