Александр Кожевников: "Радует, что спрос на драфте на наших ребят большой"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги драфта НХЛ для россиян. Всего было выбрано 28 игроков из России.

– Радует, что спрос на наших ребят большой, особенно по сравнению с последними годами, – цитируют "Известия" Кожевникова. – Пусть в первом раунде был выбран только Подколзин, а некоторые игроки, как тот же Коновалов, могли быть задрафтованы хотя бы во втором раунде, – это не главное.

Все равно на высоком уровне, в том числе и в НХЛ, могут заиграть те, на кого сегодня не обращают пристального внимания. Бывали случаи, когда не задавалась карьера у первых номеров драфта, а звездами становились люди, вообще не проходившие эту процедуру. Сейчас главное, что наших хоккеистов выбирают, и в немалом количестве. Теперь им надо доказывать, что это не случайно.