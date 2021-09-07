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Александр Гуськов: «Когда слышишь слова, что команда разбилась, — их невозможно принять»

13:46
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Вице-президент КХЛ Александр Гуськов поделился воспоминаниями о трагедии, случившейся с «Локомотивом» 7 сентября 2011 года.

7&nbsp;сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет Як-42, на&nbsp;борту которого находился основной состав&nbsp;ХК &laquo;Локомотив&raquo; (Ярославль). Трагедия унесла жизни 44 человек.Небесная команда. 10 лет трагедии «Локомотива»

— Мы однозначно помним этот день. Трагедия всплывает в памяти, как только речь заходит о «Локомотиве». Уверен, что все, кто знал этих ребят, видел, как они играют и когда-то общался с ними, чтят память. Уверен, никто не забывает о случившимся. Это ужасно, но это — есть. Прошло десять лет, а такое ощущение, что это было вчера — что вчера видел этих пацанов, разговаривал с ними. От этого становится намного болезненнее.

— Помните тот день? Где вы были, когда узнали о трагедии?

— Я был в Москве, так как перешел в ЦСКА. Не понимал, правда это или нет. Когда слышишь слова, что команда разбилась, — их невозможно принять. Несколько минут осознавал, что это вообще было — розыгрыш или неудачная шутка. После того, как начали звонить с периодичностью в 15 секунд, понял, что что-то не так. Тогда уже стало очень жутко, не по себе. Описать те мысли невозможно.

— Слышал, что и лига, и клубы после того случая серьезнее занялись безопасностью перелетов. Ощутили на себе, что стало больше внимания?

— Дело не в этом. Чтобы ты ни поменял, как бы ни изменял безопасность в лучшую сторону, ты не поменяешь свой мозг и не вставишь туда новую плату. Мозг понимает, что это случилось. Где бы и на каких суперсовременных авиалайнерах ты ни летел, это все равно сидит у тебя в голове. Хорошо, что начали поднимать безопасность на высокий уровень. Это правильно. Это надо делать не только спортсменам.

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