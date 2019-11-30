Александр Гулявцев: «Мне приятно находиться за одним столом с Олегом Знарком. Моим кумиром»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (5:0).

— Мне приятно находиться за одним столом с Олегом Валерьевичем Знарком. Моим кумиром, — цитирует Гулявцева официальный сайт «Спартака». — Приятно вдвойне, что удалось обыграть. Но счет далеко не отображает все то, что было на льду. Счет 1:0 держался очень долго. Забей «Спартак», и все могло поменяться. Потом забили быстрые голы, и довели игру до победы. Хочу поблагодарить и ребят, и наших болельщиков. Сегодня был полный стадион. Несмотря на то, что идем на предпоследнем месте, никто не опускает рук, мы сражаемся, воюем за плей-офф. Хорошо, что забили много голов и помогли Женьке Аликину сыграть «на ноль». Пластались за вратаря.

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