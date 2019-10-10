Александр Ардашев: «Будет ли играть Окоряк? Лишний раз рисковать не будем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев после победы над «Сочи» (1:0) рассказал об изменениях в команде.

— Очень важная для нас победа перед выездной серией, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Что касается игры — к сожалению, все последние матчи очень плохо начинаем. Команду готовим к первому периоду, но пока не получается начать так, как мы хотим. Тяжелая игра, вязкая игра, но хорошо, что сумели забить, немножко добавить в концовке и выстоять. Думаю, что мы сделаем выводы и правильно подготовимся к предстоящей поездке.

— Почему так мало бросают защитники в большинстве? И почему на тренерском мостике вновь произошла рокировка — Гребешков, Красоткин.

— Мы посовещались между собой и решили, что что-то поменяем, в конце концов. На самом деле, я сейчас говорю, но там на площадке невозможно перекричать эту нашу «атмосферу». Это, что касается одного вопроса. Да, у нас серьезная проблема с большинством. Торопимся, есть неуверенность в наших действиях. Времени на подготовку очень мало, календарь — играешь через день. Сколько я уже работаю, а у нас была только одна настоящая тренировка. Все остальное — подготовки к играм. На планшете что-то показать и рассказать крайне сложно. Наши тренеры, которые в штате — они работают с начала сезона, они все знают, но, вот, не идет. Может будет какая-то пауза, поработаем и, надеюсь, что мы добавим в этом компоненте.

— Впереди у «Локомотива» соперники, которые умеют и любят «сушить» игру. Что бы вы хотели изменить перед этими матчами?

— На самом деле, мы бы хотели, конечно, видеть в наших действиях хорошие скорости, наладить передачи, контроль шайбы в зоне соперника. Все компоненты, которые нужны для игры в атаке, надо улучшать.

— Что с Рафиковым? И поедет ли в поездку Лазушин, или Исаев получит свой шанс?

— По Лазушину трудно ответить. У него была температура. Сейчас посовещаемся с тренерами и решим. В любом случае мы поедем с тремя голкиперами. У нас есть Окоряк. Будет ли он играть или нет? Трудно сказать. Сейчас такая ситуация, что каждое очко на весь золота. Лишний раз рисковать не будем. По Рафикову — немного заболела нога и мы решили сделать паузу.

— Вы уже решили — использовать в одном звене Ландера и Да Косту или нет?

— Ищем разные варианты, но те игры, которые были, показали — лучше развести. Да Коста увереннее себя чувствует в центре.

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