Александр Андриевский: "Адмирал" уверенно контролировал ход игры с "Магниткой"

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (3:0) отметил сильный первый период в исполнении команды. По словам специалиста, его подопечные сумели сыграть по счету и полностью контролировали ход матча.

– "Адмирал" здорово провел первый период и повел 2:0, – приводит пресс-служба дальневосточного клуба слова Андриевского. – Дальше команда отталкивалась от счета и контролировала ход матча. Где-то на подсознании ребята понимали, что играют на удержание результата. Хочу поблагодарить игроков за хорошую самоотдачу на протяжении всей встречи.