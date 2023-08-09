«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова

«Ак Барс» вывел из обращения номер, под которым выступал нападающий Данис Зарипов, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Число 25 навсегда останется за Данисом Зариповым», — говорится в сообщении «Ак Барса».

Церемония прошла перед прощальным матчем 42-летнего хоккеиста. Стяг с 25-м номером, под которым нападающий выступал за казанский клуб, был поднят под своды «Татнефть-Арены». «Ак Барс» впервые в истории вывел номер из обращения.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.