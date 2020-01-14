«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Амур»

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 3:2 Б.

Решающий буллит реализовал Дмитрий Воронков.

Казанцы прервали серию из двух поражений и с 68 очками лидирует в Восточной конференции. Хабаровская команда имеет шесть поражений подряд и с 43 очками расположилась на 11-й строчке на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Руденков — 10 (Камалов), 3:16 — 1:0. Глухов — 6, 12:58 — 1:1. Азеведо — 10 (Викстранд, Виртанен), 40:34 — 1:2. Йордан — 4 (мен.), 53:27 — 2:2.

Победный буллит: Воронков.

Вратари: Лангхамер (Аликин, 40:34) — Билялов.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 35 (10+17+7+1) — 44 (14+7+19+4).

Судьи: Бирин, Гусев.

14 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».