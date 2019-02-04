"Ак Барс" троллит "Авангард" и Моуринью. С ними не поспоришь

Официальный Твиттер "Ак Барса" потроллил пост "Авангарда" с фотографией, на которой запечатлен главный тренер омской команды Боб Хартли и португальский специалист Жозе Моуринью. Сегодня в Балашихе омская команда сыграет со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

"Авангард" подписал фотографию в Твиттере с Моуринью и Хартли:

"Когда есть что обсудить".

"Ак Барс" ответил не менее интересно, прикрепив фотографию главного тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова:

"Когда выигрываешь титулы".

Когда выигрываешь титулы 🤝 pic.twitter.com/EFtdwQP86b – ХК Ак Барс (@hcakbars) 4 февраля 2019 г.

Напомним, что Билялетдинов в сезоне-2017/2018 становился обладателем Кубка Гагарина с "Ак Барсом".