«Ак Барс» всухую переиграл «Торпедо»
19:43
«Ак Барс» переиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы победили соперника со счетом 2:0.
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«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Петров — 12 (Журавлев), 43:45 — 1:0. Кормье — 5 (п.в.), 59:42 — 2:0.
Вратари: Рейдеборн — Тихомиров (58:03 — 59:42).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (9+10+11) — 31 (10+10+11).
Судьи: Ансонс, Соин.
17 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3560 зрителей.
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