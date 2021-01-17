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«Ак Барс» всухую переиграл «Торпедо»

19:43
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«Ак Барс» переиграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы победили соперника со счетом 2:0.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Петров — 12 (Журавлев), 43:45 — 1:0. Кормье — 5 (п.в.), 59:42 — 2:0.

Вратари: Рейдеборн — Тихомиров (58:03 — 59:42).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (9+10+11) — 31 (10+10+11).

Судьи: Ансонс, Соин.

17 января. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3560 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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