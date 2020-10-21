«Ак Барс» потерпел разгромное поражение от «Амура»

«Амур» разгромил «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:1.

Автором единственной шайбы у казанцев стал Стефан Да Коста. У хабаровчан — хет-трик на счету Михала Йордана, по одной шайбе забросили Никита Камалов, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов и Александр Кузнецов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы: Кузнецов — 4 (Корягин), 4:14 — 1:0. Бутузов — 6 (мен., Вяч. Ушенин), 8:04 — 2:0. Йордан — 1 (бол., Голубев), 15:48 — 3:0. Да Коста — 7 (бол., Журавлев, Воронков), 24:09 — 3:1. Йордан — 2 (бол., Горшков, Камалов), 36:50 — 4:1. Пьянов — 3 (Рассказов, Г. Зогорна), 39:06 — 5:1. Йордан — 3 (бол., Рассказов, Бутузов), 52:39 — 6:1. Камалов — 2 (бол., Горшков, Вяч. Ушенин), 53:55 — 7:1.

Вратари: Аликин — Ахтямов (Мифтахов, 4:14).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 30 (12+6+12) — 36 (12+12+12).

Судьи: Гамалей, Гофман.

21 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».