«Ак Барс» победил СКА на турнире в Казани

«Ак Барс» в стартовом матче товарищеского турнира TANECO Кубок чемпионов победил СКА со счетом 5:2. При этом питерцы дважды выходили вперед, но не смогли удержать победный счет.

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TANECO Кубок чемпионов

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Голы: Аалтонен — 1 (бол., Токранов, Кузьменко), 2:46 — 0:1. Галимов — 1 (бол., Воронков, Лямкин), 5:34 — 1:1. Марченко — 3 (Токранов, Ожиганов), 14:08 — 1:2. Юдин — 1 (Лукоянов, Галимов), 24:28 — 2:2. Воронков — 1 (бол., Галимов, Лямкин), 49:09 — 3:2. Бурмистров — 1 (бол., Зарипов, Галимов), 54:29 — 4:2. Фисенко — 1 (п.в.), 59:08 — 5:2.

Вратари: Рейдеборн — Хелльберг (58:34 — 59:08, 59:34).

Броски: 32 (7+13+12) — 36 (6+21+9).

Судьи: Белов, Оленин.

19 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 1585 зрителей.