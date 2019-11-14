«Ак Барс» обыграл «Трактор» и одержал третью победу подряд

«Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Дублем отметился нападающий Владислав Кара.

«Ак Барс» набрал 43 очка и раположился на 1-м месте на «Востоке». «Трактор» с 22 баллами занимает 11-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Галиев — 6 (Фазылзянов, Фисенко), 2:41 — 1:0. Хенкель — 1 (Фазылзянов, Галиев), 5:28 — 2:0. Кара — 2 (Тихонов, Яруллин), 29:50 — 3:0. Седлак — 7 (бол., Виртанен, Бэйлен), 33:31 — 3:1. Кара — 3 (Журавлев, Азеведо), 44:41 — 4:1.

Вратари: Билялов — Федотов (Демченко, 5:28).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 26 (13+5+8) — 16 (6+5+5).

Судьи: Акузовский, Раминг.

14 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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