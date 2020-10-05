«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного сезона КХЛ — 4:1. Форвард казанцев Стефан Да Коста набрал 3 (1+2) очка.

Несмотря на поражение в «Зеленом дерби», уфимцы сохранили второе место в Восточной конференции. «Ак Барс» идет четвертым.

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Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Да Коста — 4 (бол., Галиев, Лямкин), 4:55 — 1:0. Пустозеров — 2, 23:51 — 1:1. Азеведо — 4 (Кормье, Глухов), 42:02 — 2:1. Галимов — 3 (бол., Галиев, Да Коста), 45:32 — 3:1. Да Коста — 5 (п.в., Азеведо, Кормье), 59:39 — 4:1.

Вратари: Билялов — Скрынник (57:59 — 59:39).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (11+20+12) — 17 (6+5+6).

Судьи: Гамалей, Щенев.

5 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 5408 зрителей.