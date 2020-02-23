«Ак Барс» обыграл минское «Динамо»

«Ак Барс» дома одержал победу над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

В составе хозяев отличились защитник Андрей Педан, нападающие Михаил Глухов, Кирилл Петров, Виктор Тихонов и Данис Зарипов.

За «Динамо» дублем отметился форвард Шейн Принс, по голу у — Андрея Костицына и Александра Павловича.

«Ак Барс» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 91 баллом. «Динамо» — 37 баллов и 12-я строчка (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 5:4 (0:0, 1:2, 4:2)

Голы: Принс — 11, 22:58 — 0:1. Педан — 5 (Викстранд, Азеведо), 34:14 — 1:1. А. Костицын — 14 (Стефанович), 37:20 — 1:2. Павлович — 5 (бол., А. Костицын, Ковыршин), 42:27 — 1:3. Глухов — 8 (Лямкин), 47:07 — 2:3. Петров — 13 (Азеведо), 51:15 — 3:3. Тихонов — 6 (Ар. Галимов), 53:04 — 4:3. Принс — 12 (мен., Спунер), 56:53 — 4:4. Зарипов — 13 (бол., Галиев, Яруллин), 57:28 — 5:4.

Вратари: Рейдеборн — Тэйлор (59:51).

Штраф: 11 — 17.

Броски: 39 (14+14+11) — 19 (2+8+9).

Судьи: Хрибик, Цыплаков.

23 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».